巴塞西盃封王 兩年首冠 美斯起孖寫兩紀錄 返聯賽續追馬體會

馬德里體育會續有箭頭蘇亞雷斯缺陣，但在聯賽憑安祖哥利亞於42和44分鐘建功，馬高斯洛蘭迪下半場亦梅開二度，加上隊友卡拉斯高有斬獲，合力以5：0挫榜末的伊巴，賽後31戰得70分，多巴塞5分。第4位的西維爾作客以2：1反勝皇家蘇斯達後，進一步鞏固以前四衝線的機會，暫落後馬體會6分。

馬體會西甲大勝續居首 多巴塞5分

至於昨晨在西維爾上演的西班牙盃決賽，巴塞藉鋒將基沙文及中場法蘭基迪莊於60和63分鐘破門，美斯亦在68和72分鐘射入兩球，以4：0大捷，近7季第5次奪魁。西超盃盟主畢爾包繼兩周前的上季西盃決賽負皇家蘇斯達後，再度未能一搔37年之癢摘冠。

美斯迄今已贏37個冠軍，趕過曼聯名宿傑斯，與巴塞前隊友恩尼斯達及巴西隊名宿麥士維，並列最多冠軍球員榜次席（見表），少巴西籍的另一巴塞舊隊友丹尼爾5冠。美斯在西盃決賽累積入10球，亦創下紀錄，他說：「我今天非常高興，能以身分隊長捧起冠軍獎盃是特別的。這個錦標非常特別，因為這是特別的一年，球隊在這一年多了不少年輕球員，正在成長，我們也將會為西甲冠軍奮戰。」

巴塞會長拿樸達連續兩天強調，很有信心美斯季後會留隊：「美斯是世上最佳球員，與巴塞緊密地連繫在一起，我深信他渴望留下，我們將做盡一切留住他。他今天應看到自己深受這支偉大球隊的支持，這是一支可以踢出悅目足球的球隊。」美斯今季各項賽事已入31球，教練朗奴高文說：「美斯是冠軍級人馬，能為球隊帶來不同，我們都希望他不會離開。」

皇馬夏薩特有望歐聯復出鬥車

另外，皇家馬德里今晨作客鄰會基達菲，賽前證實復出不久的中場費達歷高華維迪，因與確診者有密切接觸暫時隔離，教練施丹表示，翼鋒夏薩特傷勢康復進度良好，有望4月27日歐聯4強首回合迎戰車路士時倒戈。