東方反勝保爭標希望 半場轟3球奇蹟反勝 拋離理文續追傑志

昨日在旺角大球場舉行的賽事吸引1168人入場，被視為雙方下月中在亞協盃交手的「前哨戰」。理文近况兩連敗，但在首個攻勢已取得入球，基華尼頓於開賽僅2分鐘妙射打開紀錄，加上倒戈的李康廉接應傳中撞射得手，理文在14分鐘已領先兩球。東方及後更有中堅艾華度傷出，費蘭度在22分鐘主射的12碼，亦被理文門將袁皓俊撲出。

費蘭度將功補過獻絕殺球

東方下半場換入鍾偉強及林恩許，為絕地反擊揭開序幕。辛祖在換邊後5分鐘，接應鍾偉強的傳中頭槌追回一球，加上養傷多時的鍾偉強攻入今季首個入球，助東方在57分鐘扳平2：2。東方在門將葉鴻輝連番救出攻門後，憑費蘭度在87分鐘門前先頭槌再補射絕殺，反勝3：2。東方主帥李志堅形容取得重要勝仗：「這3分令我們保持爭標機會，不至於被傑志拉開距離。」外界有傳預定下月底至6月底舉行的港超第三循環賽事或有變數，但李志堅相信賽程仍有空間：「等於跑400米，現在只跑300米就完，好像有點問題，再說我們已習慣7日踢3場。」

歐陽耀冲料最快5月底亮相日丙

理文三連敗後續排第4，踢少兩場已落後傑志多達16分。對於連續兩場領先情况下，被對手連入3球反勝為敗，主教練陳曉明賽後難掩失望之情：「如果我落場踢的話，被踢斷腳都不容許有這情况發生。球員有很多地方做得很好，但最後又是被對方斬入禁區頭槌致失球。我們做了很多部署，所以作為教練需負上最大責任。」

今午續演兩場港超，天水圍飛馬將於元朗大球場主場對晉峰，爭三連勝兼鞏固前三位置，主教練郭嘉諾提醒麾下勿輕敵；標準流浪則在斧山道運動場對榜尾的冠忠南區。另外，前港腳歐陽耀冲上周落實加盟日丙球會橫濱SCC（YSCC），成為香港第一人。不過，他昨在社交網透露，由於日本政府疫下處理外國球員簽證需時，預計最快也要下月底至6月，才能完成手續及上陣，現時只能繼續操練保持狀態。

文、圖：余瑋