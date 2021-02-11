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2021年4月18日星期日
普巴領魔兵迎敵穩前四 狠批舊帥陰晴不定 摩連奴拒回應憂心卡尼
李城違規3將英足盃復出 鬥修咸頓冀洗污名闖決賽
馬體會缺阿蘇 爭勝抗皇馬力追
拜仁凱旋 拋離萊比錫7分居首
國際米蘭搶分爭標誓凱旋 C朗受傷無緣領祖雲出征
角田裕毅意國站排位賽炒車 咸美頓99次排頭位
渡邊雄太轟21分 締個人新高領速龍挫魔術
SUN周日體育直播賽事
東方反勝保爭標希望 半場轟3球奇蹟反勝 拋離理文續追傑志
梁育榮殘奧爭衛冕 拒打疫苗出征
體壇快訊：港大挫浸大首奪大專盃
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【明報專訊】（請看附圖）
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