普巴領魔兵迎敵穩前四 狠批舊帥陰晴不定 摩連奴拒回應憂心卡尼

曼聯vs.般尼 now621台 晚上23：00直播

普巴近日接受《天空體育》訪問，比較摩連奴與現任領隊蘇斯克查的最大分別，是蘇帥從不壓迫麾下：「可能他未必起用部分球員，但不代表他當人透明。我曾經與摩連奴關係不錯，然後到了另一天，我也難以解釋發生了什麼事。」曼聯上輪英超反勝熱刺，報回首循環一敗之仇，但兩軍教頭賽後就管教球員而爭論，普巴說這件事「很摩連奴」：「他輸了波，不想談論比賽，所以就說有關當別人父親的事。這就是他，每個人都知道，這件事很摩連奴。」普巴亦以左閘勞基梳爾今季復勇為例，顯示問題不單純發生在自己身上。曼聯是役勢有歐霸停賽的梳爾、哈利馬古尼及麥湯米尼養精蓄銳回歸，對手般尼的正選門將尼克普比則續上陣成疑。

讚蘇帥不壓迫麾下 摩帥前途亮紅燈

至於熱刺前鋒哈利卡尼昨把握愛華頓中堅米克堅尼兩次失誤建功，但主隊「拖肥」同樣有中場基菲爾施古臣入兩球，兩隊最終踢成2：2，在爭入下季歐戰之路兩敗俱傷。卡尼更在補時一次角球防守時，被愛華頓前鋒李察利臣不慎踏中，足踝受傷。主帥摩連奴稱仍要待掃描報告，「不會盲目樂觀說，他可在周中及下周日上陣」。熱刺將在4日後的聯賽迎戰修咸頓，之後再在英格蘭聯賽盃決賽對曼城。熱刺仍領先愛華頓1分排第7，距離第4的韋斯咸有5分，但比大部分競爭對手多踢1場。英媒昨晚報道，熱刺內部已相信摩連奴最多只能帶隊至季尾。

韋斯咸不敵紐卡素 諾域治返英超

韋斯咸則因為門將法比安斯基等後防球員5分鐘內連環犯錯，半場落後紐卡素兩球兼十人應戰，即使換邊後一度憑伊沙迪奧普將功補過，連格亦射入12碼，連續5場建功，助「鎚仔」追平，但末段再被祖爾韋洛克頂破，以2：3敗走，今輪或被第5的車路士及第6的利物浦趕過。翼鋒連格射入12碼後在末段傷出，主帥莫耶斯稱他只是抽筋。

另外，英冠第3的史雲斯昨只能在主場以2：2賽和韋甘比，而第4的賓福特亦和波，令榜首的諾域治提前4輪確定重返英超。