東方理文演亞協前哨戰 外援爭表現 兩軍傷疲求勝振士氣

東方龍獅vs.理文 下午15：00 旺角大球場開賽 票價：$80/30

亞協盃J組預定下月14至20日在香港大球場舉行，東方與理文於首日交鋒。亞協盃名單須為「3+1」3名外援及1名亞援，兩隊亞援基本塵埃落定，東方由澳洲出生的中場林恩許穩佔一席，理文在澳門隊前鋒梁嘉恆仍在養傷，季中加盟的韓援金承龍將成亞援人選。東方在迪高及費蘭度入籍後，將從5名巴西兵選3外援，分別為前鋒艾華頓、盧卡斯、中場利馬、後衛艾華度及杜度；理文從前鋒洛迪古斯、基華尼頓、中場亞哥斯達、沙普夫及後衛荷西安祖「五選三」。

東方續追榜首傑志不容有失

不過，雙方近期頻添傷兵，東方一眾外援如盧卡斯及利馬均需腳部包紮繃帶操練，上月傷出的艾華頓近日才復操；理文有荷西安祖仍養傷，上仗缺陣的金承龍今仗料可復出。東方在港超10戰19分，少踢兩場落後榜首傑志9分，東方主帥李志堅表示，上仗打和標準流浪失兩分後，令聯賽爭分更緊張，並指由上季尾征戰連場硬仗，到開季至今賽程頻密，沒機會喘息令眾將累積傷疲。東方門將葉鴻輝則明言聯賽再沒失分空間，餘下每仗都會當決賽：「雖然受傷兵問題困擾，但希望球員今仗可展現爭勝心。」

陳曉明冀重拾麾下信心

兩隊去年11月底聯賽在將軍澳運動場交手，東方險勝3：2。理文季中陣容變動不小，最近先後不敵傑志及天水圍飛馬吞下兩連敗，現9戰12分排第4，踢少三場落後傑志多達16分。理文主教練陳曉明稱，先將聯賽積分榜放下，當務之急是重拾球員信心：「在亞協盃開始前，不要再給球員壓力，而是逐場踢返好，取回球隊應有踢法節奏。」後衛徐宏傑承認，過去兩仗防守欠佳，但指賽事已成過去，此刻需團結一致，冀今仗防守專注爭返勝軌。