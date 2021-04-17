奧巴抱恙照大勝 廠兵晉歐霸4強再遇艾馬利

曼聯輕取格軍 鬥羅馬爭入決賽

奧巴美揚昨在球隊出賽前，突上載一張身處病房的照片，表示上月代表加蓬隊出戰國際賽期間感染瘧疾，因此過去數周「感覺不像自己」，住院數日後已逐漸康復，又表示會看直播為隊友打氣。首回合遭逼和的兵工廠，昨憑拿卡錫迪梅開二度，尼高拉斯比比亦獻一傳一射，加上布卡約沙卡建功，向斯拉維亞派4蛋晉級，4強碰次回合以2：1擊敗薩格勒布戴拿模的維拉利爾。阿迪達表示：「將是一場硬仗，艾馬利可說是歐霸歷來最成功的領隊。」

曼聯繼首回合再以2：0挫格蘭納達，以總比數4：0晉級。近3年首任隊長的保羅普巴是役交出助攻，他近日受訪狠批前帥摩連奴，指對方愛與球員作對，現任領隊蘇斯克查則從不壓逼麾下。

紅魔將和羅馬爭奪決賽席位，「首都狼」昨以1：1逼和阿積士，總比數仍贏3：2。是役因傷缺陣的翼鋒艾沙拉維，據報可在4強首回合作客曼聯時復出。

然而是役因膝傷缺陣的羅馬守將基斯史摩寧，在當地時間周五凌晨遭入屋行劫，據報他和太太被賊人以手槍指嚇，被迫打開保險箱，交出手表及珠寶，幸未有受傷。

格流今夏辦紀念賽約戰廠兵

另外，應屆冠軍蘇超格拉斯哥流浪昨宣布，為慶祝明年踏入球隊成立150周年，落實於7月17日在主場約戰阿仙奴進行紀念賽，這亦將是雙方史上第2次交手，對上一次已是1989年的英格蘭足總會員盃（已停辦）。