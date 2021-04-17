艾祖迪治憾別籃壇 心律不正退役 15年生涯告終

出生時已幾乎因先天性心臟缺陷而喪命的艾祖迪治，多年來冒着風險出戰，2006年以NBA選秀榜眼獲芝加哥公牛選中，隨即被換至波特蘭拓荒者，在該會迅速上位的他，翌年首於比賽中感不適，被查出有心律不正。但他未有放棄，獲會方信任下，其後不但成為陣中頭號球星，生涯更7次入選明星賽。2015年轉戰聖安東尼奧馬刺，惜效力5季半始終未能助球隊奪冠，而他在2017年又曾再因心律不正休戰半個月。

李拿特籲拓荒者榮休戰衣

上月他轉戰籃網冀圓冠軍夢，但命運似再捉弄他，周日鬥湖人一戰，他正選上陣23分鐘取12分，卻成為了告別戰，他在退役聲明中表示：「我在比賽時已感到心律不正，其後情况惡化令我感到擔憂，雖現已好轉，但當晚是我人生最可怕的經歷，促使我艱難地做出退役決定。過去15年，我將籃球放在首位，現在是時候以我的健康和家人為先。」而多名昔日戰友均向他致意，其中拓荒者球星李拿特呼籲會方榮休對方昔日的12號戰衣。

另外，將於下月補辦的上年度籃球名人堂，落實由米高佐敦擔任已故傳奇高比拜仁入堂的引薦人，而鄧肯的引薦人則為昔日馬刺拍檔大衛羅賓遜。

勇士凱旋 居里平隊史

昨日賽事方面，金州勇士有史堤芬居里攻下33分，連續9場得分「30+」平隊史紀錄，率軍作客以119：101挫克里夫蘭騎士。而湖人則主場以113：121不敵波士頓塞爾特人，正在養傷的「一眉」安東尼戴維斯，據報已獲准復操。