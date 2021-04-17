英軍新星雙藍會較量 車仔曼城爭入決賽 蒙特科頓勢左右大局

車路士vs.曼城 無綫85台 明晨00：30直播

車路士和曼城在歐聯8強分別淘汰波圖及多蒙特，4強將遇皇家馬德里和巴黎聖日耳門，若過關便合演歐聯決賽，故此明晨之戰，有可能是兩軍決戰的預演，誰勝出便可先來個下馬威，有利往後爭標。

車路士領隊杜曹年初走馬上任，各項賽事領軍18場，其中13仗保持不失，成績是12勝4和2負，勝率66.7%，惟仍遜於同期16勝2負、勝率達87.5%的曼城主帥哥迪奧拿。事實是哥帥正朝向「四冠王」進發，杜曹則爭取個人在英格蘭首個錦標，而他倆能否達成目標，美臣蒙特及菲爾科頓的演出勢將舉足輕重。

杜曹上任初期棄用前帥林柏特重用的蒙特，可是不久便再委以重任，這名22歲新星以場上表現證明自己，至今在杜曹麾下已入5球，包括在英超作客大戰利物浦時一箭定江山。蒙特說：「由杜曹加盟首天開始，我們便清楚明白他的足球理念。球隊現在比以前更團結，交出更高水平的賽事，更有信心勝出今季餘下所有比賽。」

蒙特讚杜曹理念團結球隊

他又稱讚前線拍檔當「假9」的夏維斯，指對方其實在敵軍禁區內是個危險人物，並為對方上周打破近半年的英超入球荒，協助球隊大勝水晶宮而高興。

由哥帥一手提攜的科頓於史托港出生，已被譽「史托港恩尼斯達」，他今季愈戰愈勇，已入13球和貢獻7次助攻，當中在歐聯兩鬥多蒙特各入1球更是其代表作。哥帥預言他可成為「10號仔」：「他能司職中前場任何位置。他仍年輕，時間可證明一切。」剛第二度為人父、是役勢任翼鋒的科頓則說：「我現在才20歲，仍有很多地方需要改善。現在可以做的是比賽和練習時全力以赴。我現在很有信心和很享受比賽。」

科頓再為人父 求進鞏國家隊席位

已代表英格蘭出賽6次的他暗示，國家隊冒起不少新晉國腳，故此打趣稱「我抱歉主帥修夫基為選人而頭痛」。曼城此役料有中堅拿樸迪傷癒復出，前鋒阿古路卻因有輕傷或缺陣。車路士則有中場高華錫續因腿筋受傷避戰。