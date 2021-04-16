體壇快訊：陳芷澄檀香山賽排48

冰咸世界賽首圈鬥小丁

桌球世界賽籤表出爐，循外圍賽晉級的前冠軍冰咸，首圈面對中國名將「小丁」丁俊暉；冰咸昨晨於外圍賽最後一圈兩度轟出一棒「破百」的140度，以局數10：5輕取比素過關。正賽明午展開，衛冕的奧蘇利雲首圈迎英籍同胞哉斯，世界一哥特林普則鬥希菲特。

F1擬5年內重返非洲

世界一級方程式（F1）新任行政總裁Stefano Domenicali表示，計劃5年內重設非洲站，而F1對上一次落戶非洲已數到1993年。至於賽季自上月底巴林站揭幕戰後小休3周，回到歐洲再掀戰幔，今在意大利伊莫拉賽車場，進行艾米利亞羅曼尼亞站首兩節練習賽。

UFC全面重開觀眾席

終極格鬥冠軍賽（UFC）264定於7月10月假拉斯維加斯上演，賽會昨宣布該仗全面重開所有觀眾席，最多2萬人入場，為去年爆發疫情後首次。愛爾蘭籍名將麥基哥將出戰主賽，對陣東道主拳手畢克利；麥基哥近日對約戰畢克利一事舉旗不定，終在周一簽約作實。