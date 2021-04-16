日疫情嚴峻 東奧舉辦現分歧 自民黨幹事長倡考慮取消 愛媛松山市取消公路傳聖火

東奧聖火下周三抵達愛媛縣，展開為期兩天的傳遞；縣知事中村時廣前晚宣布，已獲組委會批准取消最大城市松山的公共道路傳遞，正商討替代方案，擬在松山城附近的廣場閉門點燃聖火盆。本周三完成聖火傳遞的大阪府，是最先取消公共道路傳遞的府縣，火炬手被安排在萬博紀念公園等封閉場地繞圈接力，但共同社預計松山市火炬手將失去傳遞機會，意味或不會仿傚大阪閉門接力的做法。

冲繩擬效法 聖火傳遞僅外島如常進行

改革相河野太郎暗示或完全閉門

日媒亦廣泛報道，冲繩縣聖火傳遞執行委員會決定取消本島的公共道路傳遞，石垣島、宮古島等外島，則按原本計劃進行。日本放送協會（NHK）指組委會將在今天公布消息。

東奧命運亦成日本政壇熱話，屬自民黨二號人物的幹事長二階俊博，昨被問到是否需要「取消東奧」的選項，二階回應「這是理所當然的」。他又稱：「若（東奧）難以舉辦，就必須取消。如果東奧導致疫情蔓延，不知有何意義。」此言論與日本官員的立場迥異，引起巨大迴響，日媒猜測菅義偉政府開始改變立場。東京都知事小池百合子認為此說法是激勵大家努力抗疫，二階其後亦發聲明澄清：「自民黨對於安全舉辦東奧的立場不變。」

奧組委上月以防疫為由謝絕海外觀眾，日本行政改革擔當相河野太郎，昨指東奧「採取和往屆不同的方式」，表示或完全閉門，有別於組委主席橋本聖子前天暗示以五成觀眾為上限。據報國際奧委會有見日本疫情反覆，已將觀眾入場安排的死線由本月底延至5月，冀臨近揭幕才「拍板」。而組委原計劃運動員每4天檢測一次，奧運相丸山珠代前日在眾議院表示，暫擬改為每日檢測，一旦確診即時隔離。