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2021年4月16日星期五
紅軍出局四大皆空 高普稱專注聯賽爭前4 皇馬鬥車爭入決賽
曼城反勝多蒙特 相隔5季再闖4強
摩連奴帥位危 傳熱刺斟沙利
伊巴謙或違博彩規定 面臨停賽3年
佐高域蒙地卡羅賽16強下馬
當錫前仰3分絕殺 助獨行俠擒熊
鋒線丹恩奴域加維蘭火熱 傑志迎愉園誓爭五連勝
電視精選
日疫情嚴峻 東奧舉辦現分歧 自民黨幹事長倡考慮取消 愛媛松山市取消公路傳聖火
馬拉松測試賽勢取消公眾組 僅約160選手戰半馬
體壇快訊：陳芷澄檀香山賽排48
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【明報專訊】（請看附圖）
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紅軍出局四大皆空 高普稱專注聯賽爭前4 皇馬鬥車爭入決賽
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