曼城反勝多蒙特 相隔5季再闖4強

科頓奠勝 4強硬撼PSG

多蒙特中場祖迪比寧咸射破曼城大門，以17歲零289天之齡，趕過前阿仙奴中場阿歷士張伯倫，榮膺歐聯史上最年輕的英籍入球球員；又在淘汰賽成為第2年輕建功者，僅次於前巴塞隆拿前鋒保贊。55分鐘，多蒙特中場安利簡恩禁區內犯球判罰12碼，曼城由馬列斯一針見血扳平，隊友菲爾科頓更在75分鐘起左腳施射得手，助球隊重複首回合的2：1賽果，總成績以4：2勝出。

曼城主帥哥迪奧拿賽後大讚首回合絕殺多蒙特的菲爾科頓：「他射入兩個關鍵入球，令我們得以晉級4強。他是一個永遠願意挺身而出的球員。」今次是哥帥執教生涯第8次躋身歐聯準決賽，追平摩連奴的紀錄。曼城將在歐洲時間4月28日和5月4日兩鬥PSG，爭入決賽。哥帥說：「現是慶祝和盡情乾杯飲酒的時刻，之後便需備戰周六對車路士的足總盃4強。」

夏蘭特連續7仗「食白果」

至於此役只有1次攻門的多蒙特射手艾寧夏蘭特，連同早前代表挪威隊出席的3場世界盃外圍賽，已連續7次披甲無入球。