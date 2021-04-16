紅軍出局四大皆空 高普稱專注聯賽爭前4 皇馬鬥車爭入決賽

利物浦首回合作客以1：3不敵皇馬，昨重返晏菲路球場絕地反擊，但全場15次攻門，包括穆罕默德沙拿開賽2分鐘的半單刀及完場前的射門，還有占士米拿及羅拔圖法明奴分別在上、下半場的攻門，均被是役神勇的皇馬門將泰拔高圖爾斯一一救出，終互無紀錄完場。前屆歐聯盟主利物浦繼上屆16強不敵馬德里體育會後，今屆於8強再被西甲球隊淘汰。

此外，昨仗閉門舉行，賽前皇馬隊巴進入球場時，遭場外聚集的紅軍球迷投擲石頭等雜物，結果有車窗玻璃被打破，幸無人受傷。事後利物浦發聲明致歉，譴責行為不能接受及可恥，將與默西賽德郡警方合作，盡快找出肇事者，據報歐洲足協（UEFA）亦會就此調查。3年前曼城在歐聯8強造訪晏菲路時，亦曾被打破隊巴車頭玻璃。

紅軍迷攻擊皇馬隊巴 會方伙警方調查

利物浦在英超餘下7輪落後榜首曼城多達22分，確定衛冕失敗，現所有盃賽均已出局後，確定今季正式四大皆空。高普一方面驚訝沙拿錯失「閉着眼也可取得入球」的機會，並指餘下球季將全力專注聯賽，確保取得下季再戰歐聯的資格：「現可專注英超，必須及時反彈，我們喜歡歐聯，繼續參加這項賽事對球會非常重要。」紅軍目前在英超排第6，僅落後第4的韋斯咸3分，下周二將作客列斯聯。

皇馬30次闖4強締紀錄

皇馬連續兩屆歐聯16強出局後，今次除了是近11年來第9度殺入歐聯4強外，亦是「銀河艦隊」破紀錄第30次（連同歐聯前身歐冠盃）晉身4強，以及主帥施丹第4次領軍闖4強，此前3次均能晉級決賽並捧盃而回。皇馬歐聯4強將面對車路士，是兩軍首次歐聯（改制後）交鋒，而兩回合分別於歐洲時間本月27日和5月5日舉行。皇馬門將高圖爾斯與正養傷快將復出的夏薩特，將有機會重返史丹福橋球場，倒戈前東家。