曼聯返主場劍指4強 蘇帥冀連格季後留效

連格自蘇斯克查接掌「紅魔」後漸失機會，今季初被投閒置散，終在1月外借至韋斯咸，與曼聯前帥莫耶斯再合作，未料這名28歲進攻中場在「鎚仔幫」脫胎換骨，至今上陣9場貢獻8個入球及3次助攻，不但助球隊在英超升至第4，有望爭取下季歐聯資格，亦獲英格蘭隊重召。對此，蘇帥昨在記者會上表示：「連格近期表現非常出色，己隊當然打算留住他，外借只是希望他獲得更多上陣時間。」

而紅魔是役於歐霸有中堅哈利馬古尼、左閘勞基梳爾，以及防中麥湯米尼需要停賽，另一中堅艾歷拜利亦因傷缺陣，料將由域陀連迪路夫伙拍杜安薛比鎮守中路。

廠兵征布拉格爭入球出線

另外，阿仙奴明晨作客布拉格斯拉維亞，「兵工廠」首回合完場前被逼和1：1，在落後作客入球下必須爭取入球才有望晉級。對於隊長奧巴美揚近兩仗被貶後備，主帥阿迪達稱理由是對方狀態一般，否認與早前的紀律問題有關。至於客軍中堅古迪拿在16強鬥格拉斯哥流浪時，涉與對手衝突時使用種族歧視字眼，昨被歐洲足協罰停賽10場，是役無緣出戰。