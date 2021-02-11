PSG復仇闖4強 尼馬續約現眉目 費歷克領拜仁衛冕夢碎 疑失轉會話語權萌去意

拜仁靠倒戈的祖普莫亭入球，完半場前追平總比數，但以攻勢質素來說，以曾有尼馬三度射中楣柱的PSG較佳。這名巴西隊翼鋒全場6射3中，6次過人，被選為全場最佳球員，下半場亦曾妙傳拍檔基利安麥巴比，後者僅越位食詐糊。在完場時，他與隊友里安度柏利迪斯興奮慶祝，被指是揶揄身旁的拜仁中場甘美治。儘管他賽後稱只是碰巧在大家身前，但隨即疑似反擊對方賽前言論，甚至以男女關係比喻昨日一戰：「他一直說拜仁是最佳，會入4強。我覺得你喜歡控球多長時間也可，就如你亦可一直為女孩唱歌，但如果給另一個男人5分鐘，她就可以被搶走。」

尼馬膺最佳疑揶揄甘美治

PSG正與尼馬及麥巴比磋商續約，尼馬昨日首度為此開腔，認為談判順利：「續約已不成問題，這裏就像家一樣舒適，我比以前更快樂。」班主艾卡拉法稱兩人無理由會在今夏離開，但未提及麥巴比的續約進展。歐陸傳媒稱，這名法國隊前鋒未決定去留，打算以PSG今季歐聯成績，以及法甲能否衛冕作為考慮因素。

費歷克或接掌德國隊

至於拜仁下半場無以為繼，終以作客入球飲恨，費歷克賽後說了長達5分鐘的感言，當中提及前景：「我與拜仁仍有合約，但對我來說要成功，需不斷衡量現况、面對新挑戰和思考怎達成這件事，我有我的想法。」費歷克亦說即將接任球會行政總裁的名宿簡尼，仍未找他商談去留。德媒演繹這代表他與總監沙歷咸美斯盛傳不和，將加快他離隊，接受今夏帥位懸空的德國隊邀請。

球會去年轉會政策是二人關係惡化的遠因，分析指會方在疫情下放走中場堤亞高艾簡達拿及小將約舒亞舒克斯，只簽入祖普慕亭等二線兵應對。羅拔利雲度夫斯基、基拿比及哥列斯卡等中前場主力傷病，拜仁是役以阿拉巴推前任中場，只有7名後備球員，急需入球下直至71分鐘才換人，更印證球會轉會操作的問題。