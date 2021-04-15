體壇快訊：港欖易帥備戰十五人亞洲賽

39歲施斯投美低組別隊

39歲法國前國腳施斯昨落實，將加盟美國第4級聯賽球會彭拿典奈高斯芝加哥，是他職業生涯效力的第13支球隊。他於1998年在法甲球會歐塞爾出道，助利物浦稱霸2004/05年球季歐聯，並曾效力馬賽及拉素等球會，在2011年退出法國隊，歷來為國家隊上陣41次及攻入9球。

卡雲迪殊環土耳其賽領放

35歲英籍單車名將卡雲迪殊昨續戰環土耳其多日賽，在平路為主的第4站發揮衝刺能力奪冠，達成分站三連霸，總成績領先，他前天將勝利獻給嚴重車禍後復出的快步車隊戰友積及臣。卡雲迪殊昔日宿敵佳比昨日出戰前，則證實2022年完季後掛車。

鹿島鹿角辭退主帥薩高

暫列日職15位的鹿島鹿角，昨解僱51歲巴西籍主帥薩高，由球會名宿兼助教相馬直樹接掌，球會亦證實兩名一隊球員染疫。另外，川崎前鋒昨以3：1擊敗作客的福岡黃蜂，11戰得31分鞏固榜首。名古屋鯨魚主場以1：0險勝廣島三箭，少踢1場下得26分居次。