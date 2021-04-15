查美梅利提早收咧 溜馬88歲前教練利安納病逝

金塊爭入季後賽添憂

查美梅利周二面對勇士時，在完場前不足1分鐘，一次上籃後腳步不穩倒地，昨經磁力共振（MRI）檢查後，證實左膝前十字韌帶撕裂，肯定無緣今季餘下賽事。這名24歲得分後衛自2016年以選秀首輪第7位加盟金塊至今，表現穩步上揚，上季更領軍在季後賽力戰至西岸決賽，才被最終奪冠的洛杉磯湖人淘汰。如今這名大將受傷，暫列西岸第4的金塊今屆欲在季後賽再爭佳績，機會大打折扣。外界亦有聲音認為，目前仍是自由身的美籍華裔球星林書豪，將是該隊缺少後衛兵源下的合適人選。

籃網木狼賽前悼受害黑人

另外，溜馬前帥史歷克利安納昨病逝，享年88歲。球員生涯曾效力湖人的他，自1968年起執教溜馬長達12年，在球隊成立初期仍在ABA的年代下，領軍三奪總冠軍，並於1976年隨隊轉戰NBA。

昨日賽事方面，布魯克林籃網在補賽主場以127：97大勝主場的明尼蘇達木狼。兩軍前天因明尼蘇達再有反警暴浪潮而延期，昨日賽前亦設儀式，悼念日前被警方開槍後撞車身亡的黑人賴特（Daunte Wright）。