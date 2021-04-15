東奧港區轉播零進展 霍震霆稱政府反應淡 籲各界顧港人福祉

東京奧運港區播映權要經日本代理購入，作價3500萬美元（約2.74億港元），多家電視台仍未正式表達有意洽購。霍震霆之子、現任港協副會長霍啟剛近期多次提出，港府可考慮先購入轉播權，再向不同平台收費分發。霍震霆昨日出席第64屆體育節開幕禮，亦透露IOC向他發信「希望我出吓力」，但引述政府方面反應一般：「大家都覺得要找個平衡，一個是商業考慮，但都要考慮香港人的福祉。」

霍料港將需打疫苗 東奧稱非必要

另一方面，香港體育學院近日開始為全職運動員接種疫苗，料在月底完成自願接種計劃。被問到運動員是否需要打針才能隨隊出賽時，霍震霆答道：「我認為現在這是需要的，特別是很多國家都以此作為旅遊條件，我估計國際奧委會好快都會有具體的條件出台。」

然而，橋本聖子前晚接受《日經新聞》訪問時表示：「奧運不以疫苗接種為前提，定位一直沒有改變。」她甚至估計當地疫苗接種進度緩慢，日本隊選手亦難在東奧7月23日揭幕前完成。

江忞懿無意出戰東奧或退役

霍震霆昨亮相體育節開幕禮，揭曉未來兩個月將有田徑、足球及賽艇的全民活動，4名現役或前港隊代表李嘉文、江忞懿、陳銘泰及范俊業以大使身分現身。

「飛魚」江忞懿上屆達到直入奧運的A標，但近年鮮有出賽，下周日亦不會出戰港隊的測試賽。這名28歲「蛙后」表態不會衝擊東奧接力資格。被問到是否代表已退役時，她說：「我覺得可以再等一下，遲些宣布時，再分享一下未來計劃。」

隨着東奧逼近，其餘港將陸續重返東奧外圍賽戰場，劍擊隊本月25日起在烏茲別克出戰亞大區資格賽，4名出賽人選近日有定案。男子重劍由何瑋桁力壓方凱申等隊友，贏得代表資格，張楚瑩將出戰女子花劍個人賽，佩劍由羅浩天及林衍蕙出戰男女子個人賽，連同已獲東奧資格的男花及女重劍手，有望令所有劍種均有男女隊成員出征東京。