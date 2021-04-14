夏蘭特落實留蜂兵 專注迎曼城爭勝闖4強

多蒙特於歐聯8強首回合以1：2敗走曼城，明晨次回合返回主場，冀昨被證實今夏不能離隊的艾寧夏蘭特，再度專注比賽結束入球荒，協助「蜜蜂兵」反勝晉級4強。

夏蘭特今季的勇態至早前的世界盃外圍賽前戛然而止，連同3次為挪威隊上陣，這名傳言獲歐洲列強垂青的20歲前鋒已連續6場食白果，並被揶揄因心繫英超而狀態急跌。

經理人拉奧拿昨證實，多蒙特已決定今夏不會出售夏蘭特，料有利後者重新投入比賽，其前線拍檔馬高列奧斯說：「我在這裏從沒見過像夏蘭特這樣的人，他是獨一無二的，而且還很年輕。在過去的半年至9個月，他進步神速，雙腳能控球，毋懼敵衛，這對球隊幫助很大。」

態沉的還有曼城翼鋒史達寧，他在首回合被棄用，近7次披甲亦無入球，他說：「對我來說，這是一個奇怪的球季。無論如何，我仍在享受比賽，但若未能建功和協助球隊，離場時總會不開心。」

法蘭克福主帥下季掌慕遜加柏

此外，利華古遜昨晨在德甲作客與賀芬咸互交白卷，賽後守在第6位，而排第4位的法蘭克福昨證實，51歲奧地利籍主帥曉達下季成為慕遜加柏的教練；現執教慕遜加柏的馬高路斯今夏將過檔多蒙特。