紅軍迎殘陣皇馬圖創奇蹟 艦隊右後防堪憂 文尼蓄銳乘勢攻堅

利物浦vs.皇家馬德里 now643台、有線616/656台、myTVSuper303台 明晨03：00直播

皇家馬德里上周在前季歐聯決賽翻版首戰，主場以3：1擊退利物浦，晉級形勢甚好，然而經歷上周六在西甲國家打吡戰挫巴塞隆拿後，教練施丹承認麾下體能已達極限。繼受傷的隊長沙治奧拉莫斯昨證實染疫，中堅華拉尼早前亦中招，右後衛丹尼爾卡華積及翼鋒夏薩特今仗續因傷避戰，串演右閘的盧卡斯華斯基斯大戰巴塞時，亦扭傷左膝後十字韌帶，今季恐無緣復出，令「艦隊」或需起用西班牙籍的奧迪奧蘇拿鎮守右後防。

奧迪奧蘇拿歐聯未嘗上陣難勝任

西班牙《馬卡報》報道，奧迪奧蘇拿今季多傷患，在歐聯未嘗上陣，西甲也只曾披甲5次，難獲施丹信任，不排除會以中場費達歷高華維迪退後充當右閘。不過，皇馬出征前禍不單行，這名烏拉圭國腳上仗因與對手碰撞後傷出，今次雖有隨隊，但傳言或需打鎮痛針上陣。皇馬左閘費蘭特文迪今季也曾改踢右閘，其左後防位置或讓予已退居二線的老將馬些路。

無論皇馬採用任何一個方案，利物浦誓把握皇馬的右後防弱點。紅軍上場英超挫阿士東維拉時，左路攻擊手沙迪奧文尼只後備上陣15分鐘，料為歐聯養精蓄銳，亦要終止近9次披甲只入1球的頹勢，打場爭氣波。復勇的右閘阿歷山大阿諾特，亦可為皇馬左路帶來困擾。紅軍前季4強首回合作客巴塞慘負0：3，次回合反勝4：0，二人說不定成為奇兵。主帥高普昨晚大讚敵軍前線新星雲尼斯奧斯祖利亞，提醒麾下須先保持清白身，再以100%的水平反勝。

卻奧斯勢成皇馬領軍人物

皇馬後防千瘡百孔，令當防守第一道屏障的中場線責任更重大，其中卡斯米路及卻奧斯勢將挺身而出。卡斯米路賽前說：「卻奧斯主宰球隊比賽節奏快慢，他就是那個下決定的人。」施丹也大讚擅射罰球的卻奧斯道：「他擁有踢大賽的特質，說話不多，是一個寧靜的人，卻在球場上展示出過人能力。」