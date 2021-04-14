居里取代張伯倫 膺勇士得分王

明尼蘇達反警暴潮 職業隊押後作賽

史堤芬居里昨為金州勇士續戰常規賽，貢獻53分、6個籃板及4次助攻，領軍主場以116：107擊敗丹佛金塊，除如願以17810分成隊史得分王，超越名宿張伯倫17783分的紀錄，亦連寫多項里程碑，包括成為單季3場或以上得分「50+」的32歲或以上首人。他受訪時，視像畫面出現另一名宿穆林，後者對他讚不絕口：「由第一天開始我已留意你，看你比賽是一大樂趣。恭喜你，你給世界帶來喜悅，亦是年輕人的榜樣。」

咖喱仔連番答謝前輩，亦感激外界支持。他早已打破勇士隊史助攻紀錄，仍有穆林保持的偷波隊史紀錄待破。勇士兩連勝後排西岸第10位，西岸第5位的洛杉磯湖人則作客以96：111不敵紐約人，球星杜蒙特只得3分。

另外，美國明尼蘇達州一名黑人青年，周日被警員槍擊後撞車身亡，明尼蘇達木狼昨早迎戰布魯克林籃網的NBA常規賽延期，奧蘭多魔術對聖安東尼奧馬刺賽前則有悼念儀式。美國職棒（MLB）明尼蘇達雙子及對手波士頓紅襪，昨到雙子主場標靶球場熱身，賽前國歌奏起後才宣布押後比賽。