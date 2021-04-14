歐陽耀冲第三度外流 征戰日丙圓童年夢

披38號戰衣 感激港球迷支持

日丙（J3）球隊橫濱SCC昨午公布，歐陽耀冲已完成轉會手續，由標準流浪來投。這名中場將穿上38號球衣，接受球會訪問時稱：「自童年開始，我已夢想征戰日本，現在終於圓夢。能夠成為香港首個日本職業聯賽球員，要感謝球會及幫助我的人，希望能盡快註冊，特別是以外援身分出戰，更要以百分之二百的表現報答大家。」

「歐冲」去年12月底隻身赴日，隔離後曾隨半職業球隊跟操，今年1月表示有望加盟日本職業聯賽球會。他昨亦感激家人及女友，包容他離家追夢，並在社交網感激香港球迷支持：「天道酬勤，香港人加油。」歐冲效力流浪期間，2019年底曾與另一港將彭林林獲日職賽會邀請，赴日參加由日職球員工會舉辦的年度試腳日，但當時未獲聘約。

其新東家橫濱SCC暫於日丙聯賽15隊排14位，但未知他能否趕及本月25日的下場聯賽上陣。歐冲於2005年在香港08展開職業生涯，之後加盟華家堡、南華、橫濱FC香港等球隊。他自2008年起代表港足，翌年在東亞運以隊長身分主場奪金，歷來為港足上陣17次入4球。他亦曾登陸葡甲聯賽，試過征戰中甲。