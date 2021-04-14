港將續爭入場券 劍擊空手道欖球最後衝刺

單車乒乓球隊各獲7席

東奧因疫情宣布延期一年之前，港隊在多項傳統項目已穩奪資格，其中「牛下女車神」李慧詩率領單車隊獲7席，她將首次有短途隊友相伴，與李海恩出戰爭先及凱林賽；乒乓球隊亦已獲滿額的7張入場券。港隊在未來100天仍會最後衝刺，其中女子重劍隊及男子花劍隊已獲個人及團體賽資格，但同一劍種的隊友及佩劍代表，本月底將在烏茲別克出戰亞洲區外圍賽，屬最後入圍個人賽的機會。空手道隊已有劉慕裳歷史性入奧，但去年染疫康復的李振豪、曾綺婷等港將，6月中亦要赴巴黎出戰終極外圍賽，爭上奧運尾班車。七人欖球終極外圍賽同樣在6月舉行，港隊要與多支強隊爭取唯一一席。

滑浪風帆隊料提早赴日備戰

港隊上屆於里約熱內盧奧運派出37人，今屆暫獲34張入場券，加上勢奪資格的高爾夫球手陳芷澄等，港將人數有望超越上屆，但難望打破2012年倫敦奧運的回歸後紀錄。至於最快出發備戰的或是滑浪風帆隊，總教練陳敬然昨確認續以鄭俊樑及陳晞文出征，尋求在6月赴日適應場地。