東奧百日倒數 疫情陰霾未除 民調：72%國民不欲7月揭幕 防疫應變議而未決

共同社前天公布民調，39.2%日本人被問到今夏應否舉辦東奧時，傾向支持完全取消這項體壇盛事，有32.8%支持再度延期，與此前數字未有太大變化。電子商貿品牌樂天曾協助申辦東奧，現已退出合作伙伴行列，會長三木谷浩史寫道：「我為運動員感到抱歉，但努力生活的不止他們。」惟日本放送協會向國民發問如何舉辦奧運時，結果只有32%的人提出取消，近六成人接受限制入場人數下「照搞」，可見反對的民意或未如過去般強硬。

共同社稱近四成人傾向取消

組委上月宣布謝絕海外觀眾，現在未決定本地人能否入場。該會在2月公布防疫指引，規範各代表團、傳媒等參加者的行為，但在疫苗的問題上，只呼籲各國為相關人士優先接種。東道主日本隊未有具體計劃，皆因共同社日前在報道引述官員消息，稱政府將為日本隊東奧選手優先注射疫苗，隨即引起民間不少反對聲音。日媒近日報道，除公眾觀感以外，運動員擔心副作用影響日常訓練；美國隊等多支參賽隊伍，亦被指隊內意見現分歧，朝鮮隊則已宣布退出東奧。

測試賽參與者少難作參考

日本當局近日透露計劃租用酒店，亦制訂完整隔離程序，預計數周內推出修訂版的防疫指引。惟實際操作情况成謎，皆因日本上周舉辦的輪椅籃球測試賽，是自去年3月中後首項測試賽，運動員、職員及義工合共只得100人參與，與上月3場足球國際賽一樣，出入境防疫的參考價值相當有限，也難談有何應變方案。這亦意味下周末的游泳、欖球、單車等4項測試賽，演練防疫措施相當關鍵。

沒有本土經驗，就只能借鑑海外。綜觀體壇，運動員被列為接觸者被隔離，且檢測滯後未能出賽的情况，在羽毛球全英賽、NBA等大賽都曾出現。足球界針對可預見的情况，已醞釀在今夏另一大賽歐洲國家盃，容許球隊擴大比賽大軍，一旦有人受感染，也可確保齊腳公平競賽。回到東奧自身，賽會甚至國際奧委會未公布實際政策，個人與團體項目變數大，例如若在田徑或游泳接力等出現「三缺一」，都或成為賽事污點。