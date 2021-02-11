曼聯反勝熱刺 作客23戰不敗鞏前四 孫興慜疑插水惹種族歧視 蘇斯克查：若是兒子罰他一餐飯

兩軍昨仗慢熱，直至卡雲尼的詐糊才算入局，孫興慜隨即在一次反擊中建功。對於孫興慜的行為，蘇斯克查直言：「如果這是我的兒子，他一直躺在地上，我會罰他一餐飯，實在不堪入目。球證被蒙騙了，他們決定這不是在踢球。」曼聯名宿堅尼等也對麥湯米尼被罰感到難以置信，倒戈的熱刺領隊摩連奴亦稱難以理解近日部分爭議性判決，但反擊蘇帥的言論：「相當失望，我只能說孫興慜的父親比蘇斯克查好。我也是父親，給小孩溫飽是基本責任，就算要偷要搶也好，亦不論他們做了什麼事。」

摩帥：孫興慜父比蘇斯克查好

即使熱刺領先上半場，但下半場續多次走甩卡雲尼。在曼聯57分鐘一輪中路短傳後，這名烏拉圭籍射手半單刀起腳雖被擋出，仍有費特洛迪古斯今季開齋，補中扳平。卡雲尼之後頭槌建功，加上助攻的格連活特補時錦上添花，助曼聯反勝3：1，在聯賽榜續落後曼城11分居次，但踢少1場。熱刺落後第4的韋斯咸6分，令主將哈利卡尼的離隊傳聞升溫。

蘇帥：卡雲尼因疫情有離心

曼聯方面亦正為留下卡雲尼而煩惱，前「魔兵」馬高斯盧祖上周再表示，卡雲尼有意季尾約滿後隨他轉會阿根廷班霸小保加。蘇斯克查也承認他有離心，而疫情是一大原因：「對於一名不諳英語的新球員，沒家人在身邊，很自然有這想法。我們希望他能再像今日一樣頂入插水式頭槌，感受滿座的奧脫福球場。」另外，曾效曼聯一季的哥倫比亞籍35歲前鋒法卡奧，日前在土超加拉塔沙雷操練時與隊友頭撼頭，有骨裂而需做手術。

（英超消息）