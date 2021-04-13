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2021年4月13日星期二
拜仁絕地反擊征PSG 最多10將缺陣 費歷克與高層不和添憂
車路士鬥波料輪換 基奧特返福地勢掛帥
松山英樹破天荒奪貫 美大師賽封王 東奧勢任持旗手
伊朗隊入稟推翻世盃外賽會制
菲歷斯傷出 馬體會遭逼和返榜首
艾榮再因私事無緣訪木狼
體壇快訊：沙柏達起孖領阿特蘭大奏凱
電視精選
曼聯反勝熱刺 作客23戰不敗鞏前四 孫興慜疑插水惹種族歧視 蘇斯克查：若是兒子罰他一餐飯
廠兵3蛋贈錫菲聯 沙卡傷出恐無緣征布拉格
麥迪臣等3將避戰韋斯咸 違防疫規定招禍
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【明報專訊】（請看附圖）
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