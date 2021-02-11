拜仁絕地反擊征PSG 最多10將缺陣 費歷克與高層不和添憂

巴黎聖日耳門vs.拜仁慕尼黑 now643台、有線616/656台、

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拜仁慕尼黑此役目標應以兩球優勢的2：0或3：1之類的賽果勝出，才可闖入4強。然而形勢比人強，右膝受傷的羅拔利雲度夫斯基昨雖令人意外地復操，但料仍與杜格拉斯哥斯達及哥倫天杜利素因傷避戰，哥列斯卡、謝路美保定等6將上陣成疑，基拿比則料因染疫難上陣。很可能左右拜仁大局的是，教練費歷克與已晉升至球會執行委員會的沙歷咸美斯之間的緊張關係。

與沙歷咸美斯不咬弦 路明尼加促團結

費歷克說：「拜仁是德甲頂級球隊。我的責任是帶領球隊躋身歐聯準決賽，其他事情與我無關。」可是，據報他上月便曾與沙歷咸美斯，就兩人之間的不咬弦問題會晤，而日前再被傳媒追問兩人關係時，懶理的費歷克迅速地稱「下一個問題」作回應。此外，他屬意留用謝路美保定，沙歷咸美斯卻反對；對於後者的招兵計劃，費歷克疑以「去年的拜仁較佳」揶揄對方。年尾便會離任拜仁主席的路明尼加亦難忍兩人事件，他說：「這問題必須結束。我們須團結一致，和諧地、忠誠地、專業地一起工作。這是我對球會領導層的明確要求。」

紐亞：提防麥巴比等高速球員

支持費歷克的拜仁門將紐亞盼息事寧人，將注意力重新集中在賽場上：「我們現在要保持頭腦清醒，懷着火熱的心比賽，應付基利安麥巴比等這類高速球員，頻向PSG施壓。他們的後防是有問題的。」PSG傷兵問題嚴重程度雖不及拜仁，但首回合建功的馬昆奴斯哥利亞，以及其後防拍檔祖安巴尼特均因傷無緣此役，令首回合建功、在德甲已有16次助攻的湯馬士梅拿或可再下一城。事實是PSG在法甲正有壓力，少榜首里爾3分外，昨晨同樣以3：0大捷的第3位摩納哥和第4位里昂，暫只以1和2分落後PSG。

（歐聯消息）