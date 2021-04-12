傑志輕取晉峰穩居首 飛馬靠達施華戴帽 重奪前三主導權

傑志開賽12分鐘由「黑山伊巴」丹恩奴域近射打開紀錄，連續4場正選的中場何振廷10分鐘後，近門取得今季重返「藍鳥」後首個入球，加上丹恩奴域於下半場65分鐘射入12碼埋齋，近8場入7球持續大勇，領軍以3：0輕取晉峰。今仗上半場中段，主球證何煒昇因拉傷，與第四球證羅碧芝交換位置，是這名女球證在上月底投訴被愉園將帥言論性別歧視及性騷擾後，首以主球證身分執法港超。

傑志尾段換入傷癒的陳晉一以及兩名新兵艾力士及謝家強，28歲的謝家強首披上傑志球衣登場。他上季在富力R&F散班後返英，今仗後備上陣9分鐘，透露仍在等待英國當局回信，希望盡快入籍，盼趕及獲徵召出戰6月初的世界盃外圍賽。總教練朱志光認為，謝家強相對其他入籍兵年輕，腳下技術好，適合傑志從後場地面組織進攻的踢法。

丹恩奴域何振廷居功

飛馬贏關鍵戰 續追傑志東方

而理文今季聯賽最後一場在將軍澳運動場擺陣，昨晚迎戰飛馬有640人入場。理文隊長列斯奧藉角球攻勢頭槌開紀錄，但飛馬前巴甲兵達施華下半場發威，先在68分鐘接應傳中頭槌扳平，再於83及88分鐘在禁區建功，在港首次完成帽子戲法，復賽後9場入7球，助飛馬反勝 3：1。飛馬多踢一場下落後東方兩分，後者今晚8時在旺角大球場迎戰標準流浪，爭取四連捷。

飛馬今季四鬥理文首勝，多踢一場領先對方4分，主教練郭嘉諾及球員賽後表現激動。飛馬近期向個別表現出色的球員頒獎金，據悉昨晚有份落場的16名球員均獲發獎金，入球功臣達施華更獲雙倍「利市」。縱球隊暫列第3，郭嘉諾稱爭標要循序漸進：「明白香港球會要成績行先，我們只組班半季，希望餘下賽事繼續爭勝，下季再增強人腳爭標。」