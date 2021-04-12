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2021年4月12日星期一
美斯打吡失威 巴塞信心未失求續約 七戰均「食白果」 遭皇馬雙殺跌第3
連格起孖領鎚破城升第4
達美安助國米11連勝 榜首領放11分
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麥巴比傳射居功 PSG大勝續追榜首里爾
體壇快訊：程小雅日本廿公里賽奪亞
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傑志輕取晉峰穩居首 飛馬靠達施華戴帽 重奪前三主導權
東奧擬租酒店隔離無病徵染疫選手
湖人籃網衝突 舒路達艾榮首度被逐
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【明報專訊】（請看附圖）
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