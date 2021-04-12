體壇快訊：程小雅日本廿公里賽奪亞

黃子圖1500米破大專紀錄

大專陸運會昨在聯校運動中心展開，三項鐵人港將黃子圖在男子1500米決賽，以3分59.69秒寫下大專體育協會紀錄，力壓另一氣袋謝俊賢，為香港浸會大學奪金，下周日挑戰5000米大會紀錄。女子跳遠香港紀錄保持者俞雅欣因傷僅一次試跳，仍以6.07米封后。

日將誓奪大師賽寫歷史

29歲高爾夫球手松山英樹昨於美國大師賽，升上首位成為日籍第一人。昨日的第3輪曾因下雨暫停，他在復賽後4次抓下小鳥，更有一次捕到老鷹，以總成績低標準11桿連跳5級，領先次席東道主球手4桿，今在最後一輪爭取成為首名日籍大滿貫冠軍。

韋德獲兩季職業賽外卡

58歲「白旋風」韋德日前於桌球世界賽首輪外圍賽，不敵其後出局的「桌球皇帝」亨特利，原本失去職業賽資格，但世界桌球總會昨晚公布，向下月滿59歲的他發出未來兩季職業賽外卡，意味他下季有機會與亨特利再戰，甚至與港將吳安儀及傅家俊較勁。