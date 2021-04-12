達美安助國米11連勝 榜首領放11分

AC挫帕爾馬 擬為領紅伊巴謙上訴

國米昨晚主場迎戰卡利亞里控制戰局，但半場與對手互無紀錄，直至77分鐘，盧卡古橫傳阿舒拉夫，後者助攻達美安射成1：0，最終全場15次攻門7次中龍，以1：0小勝對手，連贏11場聯賽，領先AC米蘭11分，尚餘8輪下重奪冠軍機會高唱入雲。祖雲其後迎戰熱拿亞，開賽4分鐘由古路施夫斯基開紀錄，其後再憑艾華路莫拉達及韋斯頓麥堅尼於22及70分鐘各建一功，最終以3：1輕鬆取勝，近3戰2勝1和，續以1分落後AC米蘭。早前開派對被罰的保羅戴巴拿，此仗只列後備，祖雲體育總監柏拉迪斯向意媒表示，每周與其經理人商討續約，但稱球會疫下財政成為難題，似暗示不會勉強留用他。

AC昨晨迎戰帕爾馬初段有伊巴謙助攻列比錫開紀錄，球隊其後領先2：0之際，伊巴謙疑辱罵球證，直接領紅被逐，是他3353天以來再於意甲被逐。不過，他賽後向教練皮奧利呼冤，估計球會將上訴。AC總監馬甸尼則向傳媒表示，與39歲的伊巴謙續約談判已到尾聲，很快會公布。