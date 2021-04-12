連格起孖領鎚破城升第4

車路士大勝 夏維斯半年首入球

李斯特城的占美華迪及伊恩拿祖攻堅，開賽24分鐘共有3次射門均無功而還。29分鐘，「鎚仔幫」中場連格接應右閘華迪美高法爾傳中第一時間射入。44分鐘，連格又接應前鋒查洛保雲右路傳球射入空門。48分鐘，韋斯咸中場湯馬士蘇錫克助攻查洛保雲，伊恩拿祖於末段為李城連入兩球，但仍以2：3告負。總計連格自1月被曼聯借至韋斯咸後，上陣9場入8球和貢獻3次助攻。

另外，紐卡素憑積及梅菲及辛特麥斯明下半場建功，作客以2：1反勝上半場領先的般尼，取得8場聯賽首勝，續守在尾四，領前多踢1場的尾三球隊富咸6分。

車路士則藉夏維斯於8分鐘破半年來英超入球荒，兩分鐘後再助攻基斯甸普列錫，加上葛特蘇馬及普列錫在30和78分鐘「士哥」，作客以4：1大勝水晶宮。領隊杜曹暗示擔正的夏維斯、普列錫及美臣蒙特，會是爭取前四衝線的前鋒，被棄用的迪姆華拿和譚美阿巴謙需加倍努力。利物浦前晚以2：1反勝阿士東維拉，結束8場英超主場不勝頹勢，獻絕殺的右閘阿歷山大阿諾特度過困難一周，他早前被英格蘭隊棄用，賽後在Twitter寫上「夠娛樂性嗎？」，似是反擊批評。