美斯打吡失威 巴塞信心未失求續約 七戰均「食白果」 遭皇馬雙殺跌第3

皇馬前鋒賓施馬於13分鐘，接應盧卡斯華斯基斯右路傳中，以後腳乖巧射入，亦是他歷來第10次攻破巴塞隆拿大門。28分鐘，中場卻奧斯主射罰球省中巴塞隆拿兩名球員，皮球改變向入網，皇馬以2：0領前。巴塞下半場調入鋒將基沙文加強攻力，雖於60分鐘藉守將奧斯卡文古沙追回一球，但仍以1：2不敵皇馬，今季西甲慘遭雙殺，跌落第3，聯賽連續19場不敗亦結束。

美斯雨戰打冷震 被諷難轉戰英超

巴塞主將美斯7射2中顆粒無收，也是自2018年5月以來，1000天內七碰皇馬全食白果，亦未有交出助攻。他此役被拍攝到凍至顫抖，需更換球衣，被網民揶揄難在英格蘭球壇立足：「他在西班牙冷雨下也瑟縮發抖，何况在史篤城？」有網民亦質疑，他若轉會曼城會否享受曼徹斯特的天氣。被問及美斯是否已完成國家打吡告別戰，巴塞總監阿摩說：「我們希望不是，希望他決定留隊，為球隊在更多的國家打吡戰上陣。」阿摩放眼周六於西班牙盃決戰畢爾包，認為對球隊十分重要。

巴塞教練朗奴高文將輸波歸咎於鋒將巴夫韋迪在84分鐘，在皇馬禁區內被敵衛費蘭特文迪拉跌，球證卻視若無睹：「我們為此憤怒，這毫不公平，不明白為何不判12碼，這犯規最明顯不過，西班牙是有視像裁判（VAR）的。」

皇馬歐聯再戰紅軍勢失華斯基斯

皇馬周三於歐聯8強次回合作客利物浦，教練施丹賽後承認憂慮麾下體力已達極限。禍不單行的是，皇馬防中卡斯米路是役末段「兩黃一紅」被逐；盧卡斯華斯基斯則在43分鐘，與巴塞中防布斯基斯相撞，疑觸傷膝蓋退下火線，令傷兵問題雪上加霜。

皇馬取勝後，與今晨上場的馬德里體育會叮噹馬頭，據西班牙傳媒報道，有傷的馬體會前鋒蘇亞雷斯，因與教練施蒙尼不咬弦，效力一季後今夏或離隊，傳言可能回巢利物浦。