曼城負列斯聯六連勝斷纜 利物浦報仇止頹 反勝維拉續爭前四

達拉斯起孖 比爾沙首領軍挫哥帥

曼城上周中於歐聯8強主場僅以2：1擊敗多蒙特，有次回合作客後顧下大輪換。尼敦阿基今年首次正選，辛真高亦串演中場。列斯聯42分鐘憑達拉斯遠射領先，但李安谷巴3分鐘後踢中加比爾捷西斯領紅，下半場要十人應戰。曼城換入根度簡及菲爾科頓，全場29射7中下，一度由費倫托利斯扳平，但末段再遭達拉斯反擊建功，主場輸1：2，各項賽事六連勝斷纜，仍領先次席曼聯14分。

曼城射手阿古路昨未獲列入比賽名單，自他公布季尾離隊後，其球衣銷售額反升11倍。有傳列斯聯加入戰團，倚靠老帥比爾沙的名氣斟介他，哥迪奧拿表示不介意阿古路轉投競爭對手。

而首循環對利物浦連中三元的維拉前鋒奧尼屈堅斯，昨於43分鐘再攻破紅軍大門。主隊完半場前有迪亞高祖達越位，令羅拔圖法明奴食詐糊，下半場才由穆罕默德沙拿補中扳平。門柱之後頂住客隊翼鋒查斯古特的射門，最終阿歷山大阿諾特補時遠射建奇功，助紅軍自去年12月贏熱刺後，再在晏菲路主場揚威，增強爭前四的機會。