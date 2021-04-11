紅魔出征誓拔刺雪恥 首循環慘敗後反彈 卡尼傳求去挫主隊士氣

熱刺vs.曼聯 now611/621台 晚上23：30直播

兩隊季初交手，因為安東尼馬迪爾上半場的爭議紅牌，令賽果一面倒，惟兩軍早段數據上分野不大。儘管以牙還牙的難度極高，甚至多線作戰下會顯得無謂，但蘇斯克查仍在賽前挑起麾下的戰意：「球員還會記得當日，作為職業球員所承受的尊嚴傷害，部分球員必然想證明自己。」他早前又稱「獎盃只是某些領隊的個人榮辱」，暗諷熱刺領隊摩連奴只專注成績，忽略球隊發展，摩帥則捍衛獎盃定成敗論，稱曼聯前帥費格遜不會同意蘇斯克查的說法。

拉舒福特克服腳傷勢掛帥

今仗亦是兩大英格蘭國家隊射手再度對決，且可能是最後一次，事關《The Athletic》英國版披露，熱刺的卡尼開始對球隊發展失去耐性，假如今季再度失落前四及參加歐聯的機會，將申請離隊。惟今季暫以19球領先射手榜的他合約仍餘3年，會方亦致力挽留這名27歲前鋒，高昂轉會費或令曼聯、曼城等隊卻步。

曼聯的拉舒福特近期則受腳掌傷困擾，踏入草地前一刻才會換球鞋，但近兩場傷出前都有進帳，料仍可正選上陣。蘇斯克查則表示，另一中鋒卡雲尼則仍未決定下季去向。

李城征韋斯咸 羅渣士冀華迪復勇

另外，有傳曼聯願以外借後表現不俗的連格作為籌碼，收購韋斯咸中場迪格蘭賴斯。力爭前四的韋斯咸今晚主場惡鬥李斯特城，由於賴斯在國際賽期間受膝傷，料需養傷至月尾，隊長麥克盧保勢第400次在英超上陣，且未來數仗肩負領軍力保前四的任務。儘管「鎚仔幫」落後李城4分，但餘下賽程只有主場對車路士的「六分波」較難應付。李城最後3場則需接連作客曼聯、車路士及熱刺，領隊羅渣士期望在中場占士麥迪臣傷癒下，配合大勇的伊恩拿祖，助另一射手占美華迪能盡快打破各項賽事近9場入球荒。

日前歐霸未能獲勝的阿仙奴，則會作客榜尾的錫菲聯，料有一定輪換。而尾四的紐卡素作客般尼，有望趁富咸輸波，拉開與降班區的差距。