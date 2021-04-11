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2021年4月11日星期日
李慧詩膺星中星 擬東奧後淡出 六奪傑運最高殊榮 劉慕裳劉徐徐首膺八傑
何詩蓓受池江激勵 征奧決心衝佳績
李卓耀疫下征印度 搶分冀首戰奧運
東京跳水世盃延期 馬拉松游泳預賽移師葡國
南區入球騷逼和愉園 夏志明扳平搶復賽第2分
塔圖轟53分 寫隊史領綠軍奏捷
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曼城負列斯聯六連勝斷纜 利物浦報仇止頹 反勝維拉續爭前四
英超賽前默哀悼菲臘親王
拜仁遭逼和 萊比錫大勝進逼
祖雲購麥巴比無望或簽摩斯堅恩
馬體會苦練死球 冀凱旋保榜首
體壇快訊：林丹勢棄戰全運資格賽
SUN周日足球直播
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【明報專訊】（請看附圖）
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