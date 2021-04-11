何詩蓓受池江激勵 征奧決心衝佳績

何詩蓓早於2017年首膺八傑，卻因負笈美國無緣踏紅地氈。今屆頒獎禮因疫情改為閉門舉行，她只換上樸素隊服亮相，仍為能夠親身領獎感恩：「終於可以出席頒獎禮，與其他項目的運動員碰面。記得去年滯留美國，泳池關閉，那時為了訓練，即使只有攝氏12、13度，都會不惜一切到家附近的河流練水。」

這名港隊主力其後返港閉關，下周日將出戰長池計時賽。手握100米及200米自由泳東奧入場券的她，勢為港隊兼戰接力賽，她近日亦留意潛在對手池江璃花子的近况：「我一直有留意她的成績，亦看到她最近的紀錄片。她沒有因患癌而放棄，最後達標入圍奧運，除了替她高興，亦提醒我遇上困難，也不能輕易放棄。」

池江4冠謝幕 或戰東奧100蝶

何詩蓓去年底連破多項由池江保持的短池亞洲紀錄，20歲的後者昨在日本全國賽再添50米蝶泳及自由泳金牌，出戰4項全部封后，亦換得日本隊兩項接力資格。雖然她昨在50米自由泳的24.84秒時間，未能換取該國代表隊資格，但據報日本游泳總會考慮讓她出戰100米蝶泳個人賽。