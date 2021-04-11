李慧詩膺星中星 擬東奧後淡出 六奪傑運最高殊榮 劉慕裳劉徐徐首膺八傑

國泰航空2019年度傑運頒獎禮，昨早於西九文化區閉門上演，除了李慧詩連續8年當選傑出運動員，公眾投票佔優的「桌球天后」吳安儀亦第九度當選，江旻憓、石偉雄、何詩蓓和陳浩源同獲殊榮，即將首登奧運舞台的港隊空手道一姐劉慕裳，則與武術女將劉徐徐首膺「八傑」。多名即將出戰東奧的港將在6項大獎榜上有名，包括剛在卡塔爾戰畢大獎賽、正接受隔離的男子花劍隊，以及乒乓球混雙組合黃鎮廷/杜凱琹，齊獲香港最佳運動組合獎；6月將出戰東奧終極外圍賽的男子七人欖球隊，蟬聯最佳運動隊伍。

盼下月主場備戰 睹隊友退隊感觸

李慧詩第六度收穫「星中之星」大獎，僅次七奪此最高殊榮的「風之后」李麗珊。李慧詩在2019年橫掃兩項世界冠軍，原本去年乘勇出戰東奧，但賽事因疫情延期一年，爭牌之路添隱憂。33歲的她領獎時主動談到年齡話題，表示深信「薑愈老愈辣」：「很多人煮食愛用老薑，味道更濃嘛。年輕人有時間、體力，但我們有的是能耐和堅持。」場地單車隊疫下逾一年沒比賽，李慧詩期望下月的國家盃如期在港上演，免卻出國為東奧熱身的染疫風險，否則需赴內地寓賽於操。

單車隊亦有2019年亞洲冠軍繆正賢奪得最具潛質運動員獎，新星李思穎則奪傑出青少年運動員獎項，二人身在內地集訓未親自領獎。對於隊友張敬樂近日偕新星馮嘉豪退隊，李慧詩談到「見到隊友來來去去」時一度感觸哽咽，稱感到可惜，但尊重人各有志。她又表示2019年最感欣慰的，是港隊組成短途隊，令她不再孤身作戰。近年兼任練教的她亦喜見後輩成長，笑稱自己猶如媽媽，輔助他們面對關卡。李慧詩言談間甚有「交棒」味道，被問到是否計劃退役時，她回應道：「東奧不會是最後一戰，之後還有全運，但確有考慮今年退下來，或慢慢減少比賽。希望青年車手接班，即使未能挑戰世界賽獎牌，亦可以亞洲舞台為目標。」

江旻憓奪兩獎 化身希臘女神搶鏡

港隊重劍一姐江旻憓同樣雙喜臨門，她兼奪最具特出表現獎，一襲白色長裙打扮如「希臘女神」。她在2019年登上女子重劍世界第一，之後經歷右膝十字韌帶撕裂，昨感謝物理治療師助自己迅速復元，如今得以磨劍衝擊東奧個人賽及團體賽。而劉慕裳首膺「八傑」，分享感受時笑言「把聲好震」，談及空手道被剔出2024年奧運時，她表示：「我很幸運，在這年紀遇上奧運增設空手道項目，否則早4年或是遲4年，我也未必去到。無論東奧是否唯一一屆，我都會全力以赴。」