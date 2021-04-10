林學曦擺脫冷板重拾狀態

林學曦年少曾外流印尼聯賽，又到過南華及東方等大球會，上季借回母會流浪，今季正式回歸上陣14場入5球，是流浪首席射手：「多了比賽，狀態比上季好好多，感覺也開始返來。而且與嘉緯和均宜以前在港隊夾慣夾熟，都知道如何走位配合。」昔日在大球會長坐冷板，不經不覺現已29歲，學曦有感浪費了一段黃金時間，但他已婚兩年及有一歲兒子，心態變得踏實：「無乜個人目標，只希望每次落場交到表現，幫球隊取得好成績，有入球當然更好。」

基藍馬冀多踢兩年掛靴

35歲入籍中堅基藍馬重返流浪第2季，也稱感覺和狀態比上季好，享受跟多名前港腳隊友共事，但透露待季尾知悉能否續約，或再踢多一兩年便會結束球員生涯，今年已在籌備生意：「為何球員想結束生涯？因為想專注另一方面。法圖斯和法比奧到40歲仍可比賽，這視乎身體狀况和想要什麼，但我不想踢到這個年紀了。」他補充，退役後可能會重返闊別4年的家鄉喀麥隆，或到比利時與家人團聚，透露過去征戰中甲和中超所賺金錢，使他能在家鄉持有多個物業，是其一生意方向。而2015年入籍香港的他不忘說，若將來真的要離港時，之後也會不時返港探望大家。

（疫下足迹）