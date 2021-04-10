「宜嘉」返母會 專注薪火相傳

點名黃晉軒李鍶泓可成大器

林嘉緯今季重返以青年球員為主的母會，稱感覺既親切又多份責任：「看到一班小將就想起以前的我，近年心態已有轉變，由在大球會要爭標，現在想做傳承，今季在流浪就是幫小將成長，變得更主動去指導，看到他們比賽有進步是有滿足感。」

36歲的盧均宜也承認踏入職業生涯尾聲，正在享受足球：「在球場感覺仍然很開心，但不是給多少人工就只付相應表現，我們不是這些球員，正因經歷很多，知道要爭取和鍛煉才有得到。」他寄語後輩用心練波，自然會有機會獲賞識：「我對本地年輕球員有信心，只是能否調整心態，會否無機會就放棄或無所謂，還是等待或爭取返來。若操練時每球都做得好，比賽自然也會做好。」「宜嘉」二人點名流浪小將黃晉軒和李鍶泓有潛質，累積經驗可成大器。

作為一代港足中場，林嘉緯曾以超齡球員身分參與2018年亞運，但現已不再期望入選：「若像我這些老將仍入選，即代表後面的球員還未有能力立足，港足需要有人接班。」盧均宜也稱港足要給更多新血上陣，否則難有進步：「我們十多歲已出來搏命，在大賽落場機會也多。現在若20多歲仍未有機會，發展已算慢了點，對港隊發展都有影響。」

（疫下足迹）