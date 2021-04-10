港腳昇華 流浪翻身 五將迎第二春 走出失意以老帶新

記者：余瑋

陳肇鈞「解凍」認清自我

28歲中場陳肇鈞（Philip）是現役大港腳，亦是前季和富大埔首奪港超冠軍的正選，但轉投冠忠南區第二季，去年季初傳跟主教練列文意見不合，被雪藏兼取消球員註冊，近半年後才獲「解凍」，轉投流浪簽約至季尾。不過，Philip不覺得這半年有所失去，反而視為放長假，抽空去釣魚或行山等以往甚少做的戶外活動，從中認清自己：「雖然大半年無踢波，但這個長假其實幾開心，聯賽停擺超過兩個月，其實我只是錯過季初的菁英盃分組賽及數場聯賽。」

狀態未足不強求返港隊

陳肇鈞加盟流浪一個月後，球隊5仗1勝2和2負，聯賽暫列第6，曾打和兩支勁旅傑志及理文，Philip亦曾作新嘗試踢左翼，並稱滿意新球會氣氛和諧：「流浪球員關係很平起平坐，誰有能力或落力練波就有機會，很公平公道。在香港踢波最緊要球隊氣氛好，流浪至少做到這方面。當然表現仍有很大進步空間，但只要好好運用現有球員，多點時間磨合，挑戰聯賽前三也非不可能。」

不過，Philip承認一段時間沒比賽，現時狀態僅六、七成，需時提升，看待重返港隊機會，只會順其自然：「就算夾硬給我位置，我覺得不值得也無意思，緊接數個月要靠自己爭氣。作為香港足球從業員，未來數年不易過，都要看如何捱過。」

（疫下足迹）