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2021年4月10日星期六
皇馬巴塞爭上榜首 美斯誓破國家打吡入球荒 賓施馬忌憚
賽會：無證據指卡迪斯後衛種族歧視
維拉訪紅軍缺基亞利殊 脛骨再傷唞數周 本月難復出
廠兵主場被逼和 晉級現暗湧
英組織倡疫苗護照換重開看台
足壇快遞：拜仁迎柏林聯天殘地缺
SAT周六體育直播
港腳昇華 流浪翻身 五將迎第二春 走出失意以老帶新
「宜嘉」返母會 專注薪火相傳
林學曦擺脫冷板重拾狀態
港帆船隊隔25年再征奧 20歲洛雅怡東奧資格賽摘季
體壇快訊：哀兵南區撼新敗愉園
SAT周六體育直播
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【明報專訊】（請看附圖）
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皇馬巴塞爭上榜首 美斯誓破國家打吡入球荒 賓施馬忌憚
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