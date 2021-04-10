皇馬巴塞爭上榜首 美斯誓破國家打吡入球荒 賓施馬忌憚

皇家馬德里vs.巴塞隆拿 now611/632台 明晨03：00直播

皇家馬德里於西甲季初表現欠穩，巴塞隆拿更出閘脫腳，造就馬德里體育會第5輪賽後領導群雄至今，卻至2月初開始走下坡，近10場聯賽只獲16分下，被連續19場和9場不敗的巴塞及皇馬，追至分別只落後1和3分，故此，明晨國家打吡戰的勝方，便可反壓明晚作客貝迪斯的馬體會，至少領前榜首1天。

勝方至少領前1天 馬體會明出征

皇馬及巴塞目前均氣勢如虹，不同之處是巴塞擁較多有利因素，如此役打和即登頂，不像敵軍有必勝的壓力；皇馬中堅沙治奧拉莫斯及華拉尼分別因傷及確診缺陣削弱守力，以及「銀河艦隊」下周三歐聯8強次回合需征利物浦等，而或成「地上最強」最強爭勝動力的是，美斯已擺脫去年欠佳狀態，今年各項賽事平均入1球，並料他已亟欲爭取2018年5月後，再度攻破皇馬大門。

在西甲入18球的皇馬箭頭賓施馬說：「面對一支擅於控球的球隊，今次無疑是硬仗。美斯為巴塞隆拿做盡一切。必須提防他，因他太危險了。」但賓施馬又堅稱今次為3分而戰，「情况就像首循環（作客巴塞勝出3：1），是一場決賽」。無緣與老對手美斯較量的拉莫斯亦說：「擁有美斯的巴塞，這些年一直令我們掙扎。或者沒有他，皇馬可贏得更多冠軍。」總計以23球領前西甲射手榜的美斯，歷來碰皇馬44次入26球，當中兩度大演帽子戲法。

夏薩特卡華積傷癒可候命

皇馬的喜訊是翼鋒夏薩特和右閘丹尼爾卡華積已傷癒，已隨隊練習數天，勢可候命，巴塞的碧基則續有膝傷，但料會負傷披甲鎮守後防，而其隊友基沙文則在前日第3次為人父，令人驚喜的是，其3名子女全在4月8日出生。據報這名法國隊前鋒昨照樣隨隊練習。他於2019年由馬體會加盟巴塞，近兩季三對皇馬無入球。