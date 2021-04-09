杜蘭特復出膺最強第六人 近兩月首戰投籃全中 籃網挫塘鵝東岸居首

籃網昨在主場迎戰新奧爾良塘鵝，焦點落在養傷近兩個月的杜蘭特身上。不過，原本在正選名單之上的他，在主隊領先之際才於第2節上場，最終攻下17分、7個籃板及5次助攻，連同2個3分球及5個罰球，命中率達100%，終領軍以139：111大勝對手，兩連勝後力壓費城76人，排在東岸榜首。

未來數仗續任後備

這名主力早於2月拉傷右腿筋，主場其後才開放觀眾席，他今季首於包括母親在內的球迷面前亮相，即以「15+5+5」的數據兼100%命中率，追平舊將利華特的隊史紀錄。罕有以第六人身分上陣，他在賽後亦笑稱：「上場之前，比賽節奏已很快，但我早有心理準備，知道應該怎樣做。從後備席出場的感覺太好了，特別是能夠再與球迷見面。」

籃網「三巨頭」之一的艾榮亦貢獻24分，另一主將夏登前天則落實仍要養傷約10天。面對5月底展開的季後賽，主帥拿殊雖為杜蘭特復出的完美表現振奮，但強調不會輕舉妄動：「見到他的笑容就令我放心，相信他若多打幾場這樣的比賽，很快可以回復正常的上陣時間。」

爵士西岸榜首戰負太陽

而與籃網爭逐聯盟一哥之席的猶他爵士，昨早在西岸與次席的鳳凰城太陽合演榜首戰，雖有米曹獨取全場最高的41分，但苦戰至加時難敵有35分進帳的戴雲布克卡，終以113：117敗走，只餘1.5場勝差優勢。而洛杉磯湖人確認，主力杜蒙特今早復出作客邁阿密熱火，「一眉」安東尼戴維斯下周五亦有望在主場回歸，「大帝」勒邦占士則要待月底才歸隊。