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2021年4月9日星期五
麥巴比領PSG復仇 平紀錄樂做「關鍵先生」 下周乘勝追擊拜仁
車路士輕取波圖 蒙特芝維爾歐聯開齋
亞運冠軍張敬樂退隊馮嘉豪掛車 東奧公路人選難料
體院料月底完成疫苗接種
亞協盃J組落實選址香港大球場
阿蘇養傷3周 馬體會爭標蒙陰霾
國米十連勝領放11分 盧卡古居功 射手榜力追C朗
電視精選
杜蘭特復出膺最強第六人 近兩月首戰投籃全中 籃網挫塘鵝東岸居首
日本政府否認運動員優先打疫苗
體壇快訊：美警證活士超速致車禍
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【明報專訊】（請看附圖）
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麥巴比領PSG復仇 平紀錄樂做「關鍵先生」 下周乘勝追擊拜仁
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