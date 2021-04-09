亞運冠軍張敬樂退隊馮嘉豪掛車 東奧公路人選難料

馮嘉豪與沈金康意見不合

單車總會挽留不果

張敬樂與馮嘉豪最近向香港體育學院提出退役，單車總會約見兩名車手嘗試挽留不果，23歲的馮嘉豪向總會表示，與總教練沈金康的訓練理念不同，因而決定掛車，阿樂則未透露退隊原因。30歲的張敬樂於2016年成為雙料亞洲冠軍，獲世界一級車隊OGE羅致，成為香港第一人，惟很快便結束外闖之旅，回到香港備戰亞運，最終在2018年伙梁峻榮奪得男子麥迪遜賽冠軍。二人去年未能在世界賽及世界盃等大賽搶得足夠積分，無緣東奧麥迪遜賽，港隊終在男子項目只獲公路賽一張入場券。

東奧公路賽以山路為主，張敬樂及馮嘉豪均被視為大熱出戰人選，但二人近日未有隨隊北上集訓及參戰全國聯賽，只有高肇蔚與梁峻榮領軍。單車總會主席梁鴻德表示，最遲要在6月訂出東奧人選：「約見阿樂與馮嘉豪時，他們都已決心離開，當然為此感到可惜。我們預計6月便要提名車手，仍要與沈教練商討，才能訂出選拔標準。」

對於5月在港舉行的場地國家盃，梁鴻德透露下周為車手報名限期，亦已提交防疫隔離計劃予政府，希望獲批後可順利辦賽。沈金康早前表示，期望「牛下女車神」李慧詩在此仗主場出擊，為東奧寓賽於操。