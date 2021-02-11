麥巴比領PSG復仇 平紀錄樂做「關鍵先生」 下周乘勝追擊拜仁

兩強對碰的上半場於大雪中舉行，麥巴比在開賽僅3分鐘接應尼馬傳送閃電破網，PSG於28分鐘再下一城，由巴西隊球星尼馬再獻助攻，讓同鄉守將馬昆奴斯哥利亞後上建功領先兩球。拜仁兩名主力「羅拔仔」利雲度夫斯基及基拿比分別因傷及染疫缺陣，臨危受命任正選及倒戈的祖普莫亭於37分鐘頭槌追回一球，湯馬士梅拿亦在60分鐘同以頭槌扳平。不過，PSG憑麥巴比在67分鐘再度射破門將紐亞的十指關，在首回合險勝3：2先拔頭籌，終止拜仁自2019年3月後在歐聯18勝1和不敗走勢，次回合下周三在PSG主場上演。

打破拜仁兩年歐聯不敗金身

拜仁贏形勢輸波，像上屆決賽般控制局面，控球率達64%，多達31次攻門及12次中龍，但只入兩球；反觀PSG全場只得6次射門入3球，但門將基羅拿華斯神勇作出10次撲救。麥巴比今屆歐聯已入8球，追平法籍球員在歐聯單季最多入球紀錄，他稱享受在大戰擔任關鍵角色︰「就如我鬥巴塞隆拿時所說，我一直享受在大戰擔任關鍵角色，不會掩飾笑意，亦喜歡與最出色的球員交手。紐亞是歷來最佳門將之一，但我沒有感到壓力，上屆決賽未能從他取得入球，今次終於做到，緊接次回合我們會以同樣效率迎戰。」

羅拔仔認次回合難望復出

此外，尼馬上仗法甲領紅後續與對手爭執，被賽會追加兩場停賽，無緣周六作客斯特拉斯堡等未來3場聯賽，可專注備戰下周歐聯次回合，將令拜仁更添壓力。拜仁主帥費歷克吃下接掌拜仁後歐聯首敗，承認球隊門前把握力失去效率。除了利雲度夫斯基受訪時承認次回合難以復出，中場哥列斯卡及後衛歷卡斯蘇尼在上半場先後因傷退下火線，費歷克表示陣容愈來愈單薄，但不會就此放棄：「可能有球員會感到沮喪，但從今仗表現，我對作客巴黎仍感樂觀。」