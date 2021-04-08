東方挫愉園首奪菁英盃 逾2000人罷看聲中入場 球迷舉黑白照表不滿

愉園近期因欠保費及將帥言論涉性別歧視和性騷擾女球證，過去逾一個月成為風波主角，加上理文拒4強補賽後，獲香港足球總會判直接晉身決賽，引起不少球迷批評。有多個本地球迷專頁賽前呼籲罷看拒入場，惟昨晚在入座率限75%下，仍有2243人入場。

愉園遭球迷喝倒采

有場內球迷在賽前展示理文球衣，亦有球迷自製紙牌，印上愉園球隊及足總主席貝鈞奇的黑白照，並貼上「歡迎鞠躬」4字，被球場職員要求停止高舉紙牌。今仗愉園雖不乏球迷入場打氣，包括愉園女足的球員們，惟「快活谷」在拍隊照時被噓，而上月底賽後言論涉性騷擾的球員林衍廷，每當觸球及靠近東方球迷區的觀眾席時，均噓聲不絕及被謾罵。

東方錦標獻已故會長林建名

菁英盃賽例訂明每隊均須派3名U22球員，東方正選起用奧利華、鄭子森及倒戈的阿歷斯祖，愉園在聯賽已起用眾多小將，今仗派出朱偉鈞及袁世傑等4名U22球員，但上半場被雙方外援搶盡風頭，愉園的尼日利亞籍快馬羅拔奧度連番盤扭，一次長驅直進更引起全場哄動。「快活谷」未受噓聲影響，反而攻勢佔優更具威脅，但在完半場前被東方龍獅先開紀錄，38分鐘，利馬左路開出罰球，中堅艾華度銅頭一搖直入尾柱，為東方半場領先1：0。

換邊後，東方由林恩許入替上半場獻助攻的利馬，愉園亦於63分鐘一口氣換入艾迪比帝、潘沛軒及伍家揚加強攻勢，戰至71分鐘在混戰中將皮球送入龍門，但被指犯規在先入球無效。愉園久攻不下，於81分鐘再度失守，被林恩許在左路禁區頂遠射入死角，東方憑這球世界波奠定2：0勝局，贏得今季港超首項及唯一盃賽錦標。

東方主教練李志堅在6屆菁英盃贏3屆，他稱想將錦標獻給年初離世的前會長林建名。對於今屆菁英盃風波，李志堅稱足總的決賽安排非最理想，但作為球會只能做好本分：「別人事情我們又怎控制，加上頻密賽程，沒空間想其他事。」愉園主帥鮑家耀說，是役非一面倒，鼓勵小將續努力：「雖未能奪冠，但值得掌聲，表現可告訴大家聽，強隊不容易贏到我們。」

（菁英盃消息）