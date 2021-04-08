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2021年4月8日星期四
紅軍8強遭皇馬搶頭威 半場失兩球寫16年新低 下周求重現晏菲路奇蹟
迪布尼續約至2025年 曼城季蝕13.6億
曼聯歐霸征格蘭納達 18歲艾蘭加首獲徵召
IOC：朝鮮未通知退賽 大阪爆疫 取消公開傳聖火
湖人7年首擒龍 兩將講手被逐
兩單車手違丟垃圾新例被DQ
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東方挫愉園首奪菁英盃 逾2000人罷看聲中入場 球迷舉黑白照表不滿
巴基斯坦乍得遭FIFA禁戰
體壇快訊：費達拿征馬德里復戰泥地賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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