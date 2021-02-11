IOC：朝鮮未通知退賽 大阪爆疫 取消公開傳聖火

朝鮮前天宣布決定退出東奧，惟《奧林匹克憲章》訂明，國際奧委會成員有義務派選手參加奧運，國際奧委會前晚表示未收到朝鮮方面正式通知，昨日未有更新，只有國際殘奧會稱接獲朝鮮方面通知退出東京殘奧。東奧組委連日來強調會加強防疫，但大阪府知事吉村洋文昨日公布，因確診數字急升，取消下周二及三在公共道路舉行的聖火傳遞，並要求市民減少外出，其決定再引起外界質疑，東奧能否在疫下如期揭幕。而共同社前晚報道，因海外工作人員無法入境，東奧水球測試賽將取消，但東奧組委昨稱賽事只是延期，或改於5至6月上演。

池江今全日本賽爭100自東奧資格

日本泳隊則繼續為代表資格奮戰，「抗癌鬥士」池江璃花子繼取得混合泳接力的代表隊資格，昨在日本全國賽出戰100米自由泳初賽，以54.30秒穩添接力資格，時間是今年世界第23快，距自己保持的亞洲紀錄則慢1.51秒。她下午於準決賽做出54.36秒，今在決賽爭取更快時間及前兩名，以入圍東奧單項。男子200米蛙泳方面，佐藤翔馬游出2分06.40秒，打破渡邊一平保持的亞洲紀錄，只較世界紀錄慢0.28秒。渡邊一平不敵武良龍也摘季，失落這項資格。